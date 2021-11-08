Нутрициолог раскрыла способ выявить недостаток магния без анализов

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Специалист объяснила, как выявить недостаток магния в организме без помощи врача и анализов, передает РИА Новости.

"Магний отвечает за обеспечение организма энергией, поэтому его нехватка провоцирует переедание, особенно сладкими продуктами. Помимо спазмов мышц, спазмируются и сосуды головного мозга, нарушается питание и поступление кислорода к тканям - так возникают головные боли", - говорит нутрициолог Ольга Ковиненко.

Специалист добавила, что на это может также указывать бессонница, раздражительность, беспокойство и повышенная утомляемость, стресс, мышечные судороги, тики, тремор, выпадение волос, ломкость ногтей, головные боли, боли в сердце и проблемы со сном.

Кроме того, признаком недостатка магния может быть синдром беспокойных ног. Он характеризуется неприятными ощущениями в ногах и проявляется ближе к вечеру. В такие моменты человек совершает частые движения ногами, что мешает полноценному сну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1941060-nutritsiolog-raskryla-sposob-vyyavit-nedostatok-magniya-bez-analizov/