Пятна на языке могут сигнализировать о смертельном заболевании, рассказали медики

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Симптомы рака рта довольно сложно обнаружить на ранних стадиях, но есть ряд предупреждающих знаков, на которые следует обращать внимание. О них рассказали британские врачи, передает Express.

Рак ротовой полости становится все более распространенным явлением в Великобритании, с 2001 года число диагнозов ежегодно увеличивается почти вдвое. Раннее выявление рака абсолютно необходимо для наилучшего лечения, поэтому важно знать о наиболее распространенных симптомах.

По данным Bupa Dental Care, сам рак вызывается бесконтрольным ростом клеток во рту.

Есть ряд ключевых признаков, на которые следует обратить внимание, в том числе появление странных пятен во рту. Эти пятна могут казаться красными или белыми и могут развиваться на слизистой оболочке рта или даже на языке.

Об онкологии могут также свидетельствовать незаживающие в течение нескольких недель язвы, аномальная шишка на шее и постоянные боли в ушах или горле.

Большинство симптомов могут быть просто вызваны инфекцией во рту. Тем не менее, если симптомы длятся дольше трех недель, лучше поговорить с врачом или стоматологом.

Ранее онколог рассказал об эффективных методах профилактики рака. Читайте также, что британские врачи указали на симптомы опасного и "незаметного" вида рака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1940718-pyatna-na-yazyke-mogut-signalizirovat-o-smertelnom-zabolevanii-rasskazali-mediki/