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Резкий всплеск заражений ОРВИ произошел этой осенью в Алматы, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главного санврача города Садвакас Байгабулов, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по словам Байгабулова, в Алматы с 1 сентября зафиксировано более 74 426 случаев заражения ОРВИ. В прошлом году за аналогичный период был всего 17 731 случай. Байгабулов подчеркнул, что ОРВИ делает людей более уязвимыми перед коронавирусом.

Санврач призвал алматинцев продолжать соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, так как в приграничных странах ситуация с COVID-19 ухудшается. А коронавирус может маскироваться под ОРВИ.

"Несмотря на то что эпидобстановка в Алматы развивается по оптимистичному сценарию, не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты, нужно чаще мыть руки, обрабатывать антисептиками, соблюдать дистанцию, проветривать помещения. Обезопасить себя поможет вакцинация.

Стоит помнить, что мы находимся в "желтой" зоне, что предполагает усиление контроля за соблюдением мер по борьбе с коронавирусом", - сообщил заместитель руководителя ДСЭК.

При этом случаи заражения гриппом в Алматы не зарегистрированы. В Алматы продолжается активная вакцинация как против коронавируса, так и против гриппа. Прививки от гриппа уже получили 105 114 жителей, большая часть вакцинирована за счет бюджетных средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1940554-rezkiy-vsplesk-zarazheniy-orvi-proizoshel-etoy-osenyu-v-almaty/