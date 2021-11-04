Немецкие ученые опровергли миф об умеренном употреблении алкоголя

Алкоголь: Pixabay

Немецкие ученые выяснили, что потребление алкоголя не снижает риск преждевременной смерти, передает News Medical.

В исследовании ученых Грайфсвальдского университета приняли участие 4028 немцев в возрасте от 18 до 64 лет. В период с 1996 по 1997 года с ними провели интервью. В частности, они рассказали, в каком количестве потребляли алкоголь за год до встречи с учеными, а также отвечали на вопросы касательно потребления наркотических веществ или имеющихся заболеваний.

В последующие 20 лет авторы исследования отслеживали данные о смертности среди участников.

"Долгое время предполагалось, что потребление алкоголя от низкого до умеренного может иметь положительное влияние на здоровье, на основании данных о том, что трезвенники, по-видимому, умирают раньше, чем пьющие от слабого до умеренного", - говорят авторы исследования.

Результаты показали, что алкоголь не снижает риск преждевременной смерти, как считалось ранее. Оказалось, что высокий риск умереть среди трезвенников связан исключительно с имеющимися у них хроническими заболеваниями, потреблением наркотических веществ, курение и злоупотребление алкоголем в прошлом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1940527-nemetskie-uchenye-oprovergli-mif-ob-umerennom-upotreblenii-alkogolya/