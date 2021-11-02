За последние 15 лет в Казахстане стало в 3,5 раза больше больных диабетом

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За последние 15 лет число больных диабетом в Казахстане выросло в 3,5 раза. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният во время Центральноазиатского диабетологического форума "Диабет: от мониторинга к управлению" в Ташкенте, передает официальный сайт Минздрава.

"За 15 лет в Казахстане в 3,5 раза выросло количество больных с сахарным диабетом. На начало 2021 года на диспансерном учете находится 382 тысячи человек, из них 30 тыс. - пациенты с сахарным диабетом 1 типа, 352 тыс. - пациенты с сахарным диабетом 2 типа.

Рост числа больных сахарным диабетом свидетельствует об улучшении раннего выявления и диагностики", - информировала замглавы Минздрава.

По ее словам, с помощью скрининга среди взрослого населения (60 млн обследований) выявлено более 2,5 млн случаев заболеваний, из них около 62 тыс. случаев приходится на сахарный диабет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1940031-za-poslednie-15-let-v-kazahstane-stalo-v-35-raza-bolshe-bolnyh-diabetom/