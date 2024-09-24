Эксперты рассказали, представители какого поколения лучше заботятся о своем здоровье

Эксперты заявили, что мужчины из поколения миллениалов и зумеров лучше заботятся о своем психическом здоровье, чем представители поколения X, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Исследователи из Национальной клиники Кливленда проанализировали, как мужчины разных поколений относятся к вопросам здоровья и медицинской помощи. Анкета включала вопросы о прохождении ежегодных медосмотров, скринингов по рекомендациям врачей и отказе от вредных привычек.

37% мужчин из поколения зумеров (родившихся с 1997 по 2005 годы) положительно ответили на эти вопросы, в то время как среди миллениалов (родившихся с 1981 по 1996 год) таких было 27%, среди представителей поколения X (1965-1980 годы) — 17%, а среди бэби-бумеров (рожденных до 1965 года) — лишь 7%.

Почти все респонденты подчеркнули важность здорового образа жизни, а 87% выразили обеспокоенность тем, как их текущие привычки могут отразиться на будущем здоровье. При этом миллениалы и взрослые зумеры больше заботятся о своем психическом здоровье (59%), чем представители поколения X и бэби-бумеры (53%).