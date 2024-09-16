Ученые: Дети и подростки во всем мире стали пить намного больше сладкой газировки

Глобальное исследование показало, что дети и подростки по всему миру стали значительно чаще употреблять сладкие газированные напитки, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Исследователи из четырех стран проанализировали данные глобальных опросов 1,4 млн детей и подростков в возрасте от 3 до 19 лет, проведенных с 1990 по 2018 годы. Они выявили, что увеличение потребления сахаросодержащих напитков произошло одновременно с ростом показателей ожирения среди молодежи.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце в British Medical Journal, с 1990 по 2018 годы потребление подслащенных напитков в мировом масштабе увеличилось почти на восемь унций в неделю, что на 23% больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Наибольший рост потребления (более 43%) среди 25 самых густонаселенных стран в период с 1990 до 2005 годы наблюдался в США. За весь период исследования, с 1990 по 2018 годы, максимальное увеличение потребления было зафиксировано в странах Африки к югу от Сахары.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), подслащенные напитки включают газировку, фруктовые, спортивные и энергетические напитки, подслащенную воду, а также кофе и чай с сахаром.

Эти напитки являются основным источником сахара в рационе американцев, что связано с увеличением ожирения и других проблем со здоровьем по всему миру.