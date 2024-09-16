Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ученые: Дети и подростки во всем мире стали пить намного больше сладкой газировки

Опубликовано:

Алюминиевые банки с напитками
Напитки. Иллюстративное фото: pexels.com

Глобальное исследование показало, что дети и подростки по всему миру стали значительно чаще употреблять сладкие газированные напитки, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Исследователи из четырех стран проанализировали данные глобальных опросов 1,4 млн детей и подростков в возрасте от 3 до 19 лет, проведенных с 1990 по 2018 годы. Они выявили, что увеличение потребления сахаросодержащих напитков произошло одновременно с ростом показателей ожирения среди молодежи.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце в British Medical Journal, с 1990 по 2018 годы потребление подслащенных напитков в мировом масштабе увеличилось почти на восемь унций в неделю, что на 23% больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Наибольший рост потребления (более 43%) среди 25 самых густонаселенных стран в период с 1990 до 2005 годы наблюдался в США. За весь период исследования, с 1990 по 2018 годы, максимальное увеличение потребления было зафиксировано в странах Африки к югу от Сахары.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), подслащенные напитки включают газировку, фруктовые, спортивные и энергетические напитки, подслащенную воду, а также кофе и чай с сахаром.

Эти напитки являются основным источником сахара в рационе американцев, что связано с увеличением ожирения и других проблем со здоровьем по всему миру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2161810-uchenye-deti-i-podrostki-vo-vsem-mire-stali-pit-namnogo-bolshe-sladkoy-gazirovki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie