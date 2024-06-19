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Ученые обнаружили как подвижный образ жизни и любовь к кофе влияют на человека

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В чашке сваренный кофе капучино. На заднем плане мужчина делает записи в блокноте
Кофе. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые обнаружили как подвижный образ жизни и любовь к кофе влияют на человека, выявив, какие привычки являются более полезными, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Исследователи из Медицинского колледжа Университета Сучжоу в Китае установили, что люди, проводящие в сидячем положении более восьми часов в день, на 79% чаще подвержены риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто сидит менее четырех часов в день.

При этом люди, которые пили более двух чашек кофе в день, продемонстрировали снижение риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 54% по сравнению с теми, кто вообще не пьет кофе.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что подвижный образ жизни и умеренное потребление кофе могут оказать положительное влияние на здоровье человека.

В исследовании использовались данные 10 639 участников, собранные с 2007 по 2018 годы в рамках Национального исследования здоровья и питания, проведенного Национальным центром статистики здравоохранения США.

В своем заключении исследователи отмечают, что кофе представляет собой сложное соединение, поэтому необходимы дальнейшие исследования для изучения данных выводов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2119944-uchenye-obnaruzhili-kak-podvizhnyy-obraz-zhizni-i-lyubov-k-kofe-vliyayut-na-cheloveka/

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