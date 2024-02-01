Действительно ли зеленые смузи полезны для здоровья, рассказали врачи

Действительно ли зеленые соки и смузи так полезны, что могут заменить собой другие виды пищи? Врачи отметили противоречие в данных утверждениях, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Идея пить овощные соки и смузи в последние годы привлекает многих людей, стремящихся питаться более сбалансированно. Огромную роль в популярности данных напитков сыграл маркетинг.

В результате в настоящее время многие люди считают, что зеленые соки являются самым полезным продуктом, который они могут употребить для поддержания своего здоровья.

"Самое важное, что нужно понимать о зеленых напитках, это то, что, хотя в некоторых случаях они могут дополнить ваш здоровый рацион, они не способны заменить цельные продукты", — говорит Уитни Линсенмейер, доцент кафедры питания и диетологии в Университете Сент-Луиса в Миссури.

По ее словам, иногда зеленый смузи может быть действительно освежающим напитком, содержащим большое количество клетчатки. При этом в других случаях он может содержать и большое количество сахара. Важно, чтобы основой данных напитков была листовая зелень. Соки способны сохранить витамины и минералы, содержащиеся в этих продуктах.

"Для людей, которые не едят достаточно зелени, это простой способ получить питательные вещества", — говорит Кристина Петерсен, доцент кафедры диетологии в Университете штата Пенсильвания.

По словам экспертов, всегда лучше готовить такие напитки самостоятельно, чем покупать их в магазине. По их словам, магазинные смузи могут содержать слишком много сахара и добавок и намного меньше овощей.