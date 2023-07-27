Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Лучшие упражнения для снижения артериального давления назвали британские ученые

Опубликовано:

Мужчина выполняет упражнение планка
Упражнение планка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Британские исследователи заявили, что планка и приседания у стены являются лучшими упражнениями для снижения артериального давления. Эти данные противоречат правительственным рекомендациям, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Исследователи из Кентерберийского университета Крайст-Черч и университета Лестера сравнили эффективность упражнений, применяемых для снижения артериального давления. По их данным, изометрические упражнения (статические силовые тренировки) почти в два раза эффективнее по сравнению с рекомендованными правительством упражнениями.

Согласно рекомендациям правительства, взрослым людям необходимо заниматься аэробными нагрузками (езда на велосипеде, быстрая ходьба) 150 минут в неделю. Кроме того, эксперты советуют придерживаться принципов правильного питания и вести здоровый образ жизни.

При этом исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало значительное снижение артериального давления в состоянии покоя, то есть во время изометрических упражнений.

Джейми О'Дрисколл, специалист Кентерберийского университета Крайст-Черч и старший автор исследования, рассказал, что при изометрических упражнениях мышцы сокращаются, но не растягиваются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2030126-luchshie-uprazhneniya-dlya-snizheniya-arterialnogo-davleniya-nazvali-britanskie-uchenye/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.