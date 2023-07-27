Лучшие упражнения для снижения артериального давления назвали британские ученые

Упражнение планка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Британские исследователи заявили, что планка и приседания у стены являются лучшими упражнениями для снижения артериального давления. Эти данные противоречат правительственным рекомендациям, передает The Guardian.

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Исследователи из Кентерберийского университета Крайст-Черч и университета Лестера сравнили эффективность упражнений, применяемых для снижения артериального давления. По их данным, изометрические упражнения (статические силовые тренировки) почти в два раза эффективнее по сравнению с рекомендованными правительством упражнениями.

Согласно рекомендациям правительства, взрослым людям необходимо заниматься аэробными нагрузками (езда на велосипеде, быстрая ходьба) 150 минут в неделю. Кроме того, эксперты советуют придерживаться принципов правильного питания и вести здоровый образ жизни.

При этом исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало значительное снижение артериального давления в состоянии покоя, то есть во время изометрических упражнений.

Джейми О'Дрисколл, специалист Кентерберийского университета Крайст-Черч и старший автор исследования, рассказал, что при изометрических упражнениях мышцы сокращаются, но не растягиваются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2030126-luchshie-uprazhneniya-dlya-snizheniya-arterialnogo-davleniya-nazvali-britanskie-uchenye/