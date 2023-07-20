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Безопасно ли тренироваться только по выходным, объяснили врачи

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Гантели стоят на полу
Гантели. Иллюстративное фото: pexels.com

Действительно ли необходимо тренироваться три раза в неделю, или можно выполнить недельную норму тренировок за два выходных дня? Исследователи говорят, что люди вполне могут прибегнуть ко второму варианту и не опасаться рисков для сердца, передает The Guardian.

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Результаты крупного исследования любителей тренировок по выходным показали, что нехватку времени на тренировки в будни можно компенсировать интенсивными нагрузками в субботу и воскресенье. Это имеет такое же воздействие на сердечно-сосудистую систему, как и регулярные тренировки в будни. Ранее различные эксперты высказывали предположения, что краткосрочные интенсивные тренировки менее полезны и более рискованны по сравнению с регулярными.

"Наши результаты показывают, что даже если вы тренируетесь два дня подряд и делаете это раз в неделю, то вы точно так же снижаете риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, как если бы вы тренировались регулярно", — сказал доктор Патрик Эллинор, кардиолог Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне.

По его словам, намного важнее не четкая периодичность тренировок, а правильная техника выполнения упражнений. Исследователи проанализировали медицинские записи почти 90 тысяч человек, участвовавших в проекте UK Biobank. Все они носили акселерометры на запястьях, которые регистрировали их физическую активность в течение целой недели.

42% из этих людей тренировались только по выходным, остальные тренировались регулярно по будням. Выяснилось, что у тех, кто практиковал регулярные тренировки в будни, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 35% ниже, чем у неактивных людей. У "воинов выходного дня" этот показатель составил 27%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2029240-bezopasno-li-trenirovatsya-tolko-po-vyhodnym-obyasnili-vrachi/

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