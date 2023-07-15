"Не в больших количествах": эксперты ВОЗ прокомментировали опасность подсластителя

Напитки. Иллюстративное фото: pexels.com

Рекомендации ВОЗ относительно объемов потребления подсластителя аспартама не изменились, несмотря на то, что некоторые исследования указывают, что он "возможно, может способствовать развитию рака", передает BBC.

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Две группы экспертов Всемирной организации здравоохранения проанализировали тысячи научных исследований. Ярлык "возможно канцерогенный" часто вызывает страх и замешательство, но означает лишь то, что доказательства неубедительны.

Аспартам содержится в диетических продуктах и продуктах без сахара, так как это химическое вещество делает продукт в 200 раз слаще, чем это мог бы сделать сахар. При этом калорий в нем значительно меньше. Этот продукт используется в газировках без сахара Diet Coke, Coke Zero, Pepsi Max и 7 Up Free. Кроме того, он содержится в зубных пастах, жевательных резинках, леденцах от кашля и йогуртах.

Несмотря на такое широкое распространение, безопасность этого химического вещества вызывает споры с момента его появления в 1980-х годах. Доктор Франческо Бранка, директор отдела питания и безопасности пищевых продуктов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что если человек выбирает между простой газировкой и газировкой без сахара, то у него должен быть третий вариант — простая вода, которую он выберет вместо газировки.

Он добавил, что последние исследования вызвали всплеск нового интереса к аспартаму. По его словам, потребителям беспокоиться не стоит, поскольку риск связан с повышенными дозами употребления подсластителя, а все продукты содержат его в слишком малых количествах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2028678-ne-v-bolshih-kolichestvah-eksperty-voz-prokommentirovali-opasnost-podslastitelya/