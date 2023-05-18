Шоколадное молоко могут запретить в школьных столовых США

Шоколадное молоко. Фото: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg via Getty Images

Министерство сельского хозяйства США предложило ряд изменений в меню школьных столовых, которые связаны, прежде всего, с уровнем содержания сахара в продуктах. Таким образом, шоколадное молоко может исчезнуть из меню в начальных и средних школах США, передает Bloomberg.

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Эксперты из Министерства сельского хозяйства рассматривают три варианта развития событий. Самый крайний вариант — запретить ароматизированные молочные напитки во всех начальных и средних школах, а также уменьшить содержание добавленного сахара в продуктах, которыми кормят старшеклассников. Кроме того, эксперты заявили, что молоко может остаться в доступе для учеников младших классов, но только в случае если в нем уменьшится количество добавленного сахара.

Данная инициатива основана на исследовании 2021 года, которое показало, что сладкие молочные напитки являются основным источником сахара в школьном меню. В случае, если данные изменения будут приняты, то они будут действовать с учебного года, который начнется осенью 2025 года.

Представитель Министерства сельского хозяйства также заявил, что любые корректировки школьного меню будут внедряться не в одночасье, а постепенно, чтобы обеспечить наилучшие шансы на долгосрочный успех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2020935-shokoladnoe-moloko-mogut-zapretit-v-shkolnyh-stolovyh-ssha/