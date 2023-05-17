ВОЗ рекомендовала худеющим есть меньше сахарозаменителей

Сахар и сахарозаменитель. Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Специалисты ВОЗ рекомендовали людям, которые следят за своим весом, не использовать в пищу слишком много сахарозаменителей. В организации заявили, что не содержащие сахар подсластители никак не помогают в похудении, но при этом могут быть связаны с развитием других проблем со здоровьем, передает The Washington Post.

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Всемирная организация здравоохранения выпустила новые рекомендации, в которых говорится, что использование не содержащих сахар подсластителей для контроля веса может быть связано с потенциальными рисками для здоровья. Рекомендации основаны на систематическом обзоре научной литературы, говорится в сообщении ВОЗ.

По данным организации, подсластители не только не помогают похудеть, но и могут быть связаны с риском развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. В случае длительного и неумеренного использования данных ингредиентов.

При этом в ВОЗ отмечают, что данные рекомендации совсем не означают, что люди должны употреблять больше обычного сахара. Специалисты подчеркивают, что данные рекомендации направлены на снижение общей сладости ежедневного рациона потребителей.

"Людям необходимо рассмотреть другие способы сокращения потребления свободных сахаров. Например, потребление продуктов, содержащих природный сахар. В частности, фруктов", — говорит Франческо Бранка, директор ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2020751-voz-rekomendovala-hudeyuschim-est-menshe-saharozameniteley/