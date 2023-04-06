Эксперты по питанию усомнились в полезности газировки с пребиотиками

Газировка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Действительно ли газированные напитки с пребиотиками так полезны для здоровья, как утверждают их производители? По данным компаний, напитки содержат растительные волокна, которые питают триллионы микроорганизмов, живущих в кишечнике. Однако эксперты относятся скептически к этим заявлениям, передает The Washington Post.

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Продажи этих напитков резко выросли после того, как TikTok-блогеры начали публиковать видео, на которых они пьют "полезную" газировку. В этих видеороликах они говорят, что специальные растительные волокна, содержащиеся в напитке, питают триллионы микроорганизмов, живущих в кишечнике. Как правило, газированные напитки с пребиотиками обычно содержат мало сахара, поскольку они подслащены заменителями сахара. Кроме того, они содержат такие ингредиенты, как яблочный уксус, травы, растительные вещества и минералы.

Создатели газировки с пребиотиками говорят, что их цель — заменить Coca-Cola и другие насыщенные сахаром безалкогольные напитки, которые диетологи часто критикуют за отсутствие питательной ценности.

Однако эксперты по питанию настроены скептически и в отношении новинки. По словам Марион Нестле, почетного профессора питания, пищевых исследований и общественного здравоохранения в Нью-Йоркском университете, пребиотические газировки не обладают обещанным "волшебным" эффектом. Надежных доказательств пользы своей продукции не может представить ни один производитель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2015547-eksperty-po-pitaniyu-raskritikovali-poleznost-gazirovki-s-prebiotikami/