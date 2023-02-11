Ученые: Сокращение рациона на 25% калорий может замедлить старение

Еда. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новое исследование показало, что сокращение объема потребляемых калорий на 25% замедляет старение человека. Изменение пищевых привычек также может привести к значительному снижению риска смертности, передает Bloomberg.

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Согласно новому исследованию Колумбийского университета, сокращение калорий на 25% может замедлить скорость старения человека. В ходе рандомизированного контролируемого исследования одна группа в течение двух лет находилась на диете с ограничением калорий, а другая группа придерживалась обычной диеты. Исследователи изучили уровни биомаркеров в ДНК добровольцев, которые измерили до и после исследования, и которые, как известно, меняются с возрастом.

Результаты показали, что у людей, которые соблюдали диету с ограничением калорий, наблюдалось замедление темпов старения на 2-3%, что, согласно более ранним исследованиям, соответствует снижению риска смертности на 10-15%.

Кален Райан, научный сотрудник Колумбийского центра старения Батлера и соавтор исследования, заявил, что в настоящее время команда исследователей наблюдает, может ли изменение пищевых привычек повлиять на долгосрочные перспективы здорового старения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2008875-uchenye-sokraschenie-ratsiona-na-25-kaloriy-mozhet-zamedlit-starenie/