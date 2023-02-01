Опрос NUR.KZ: занимаетесь ли вы спортом?

Силовая тренировка. Иллюстративное фото: pexels.com

Начало года традиционно является временем, когда люди дают себе обещание заняться собственным здоровьем, сбросить вес и добавить в жизнь больше физической активности. При этом многим удается сдержать это обещание, передает корреспондент NUR.KZ.

Занятия спортом помогают поддерживать себя в хорошей физической форме, улучшают настроение и даже позволяют найти новых друзей.

Сейчас казахстанцам доступны тренировки на любой вкус и карман. Можно ходить на групповые занятия по йоге, растяжке и танцам. Можно выбрать индивидуальные тренировки в тренажерном зале. А кто-то предпочитает бегать в парке или заниматься дома, участвуя в различных онлайн-марафонах.

Тем более, что сейчас нет строгих карантинных ограничений, предписывающих носить медицинскую маску в спортзале.

Мы решили узнать у наших читателей: занимаетесь ли вы спортом и какую активность выбираете?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2007589-opros-nurkz-zanimaetes-li-vy-sportom/