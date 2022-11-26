Врачи в Японии сомневаются, что людям нужны восемь стаканов воды в день

Стакан воды. Иллюстративное фото: pexels.com

Действительно ли каждому человеку необходимо выпивать восемь стаканов воды в день? Ученые говорят, что единые рекомендации не могут быть универсальными для всех, поэтому, вероятнее всего, большинству не нужно выпивать такое количество воды, передает The Guardian.

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Рекомендация об обязательных восьми стаканах воды в день является универсальной и часто упоминается во многих документах, посвященных охране здоровья. Однако последние исследования показывают, что все люди нуждаются в разном количестве воды. Некоторым требуется от 1,5 до 1,8 литров в день, что меньше рекомендуемых двух литров.

"Нынешняя рекомендация вообще не имеет научной поддержки. Большинство ученых не уверены в том, когда впервые были упомянуты восемь стаканов воды в день", — сказал Йосуке Ямада из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания в Японии.

Одна из проблем заключается в том, что предыдущие оценки потребности человеческого организма в воде, как правило, игнорировали содержание воды в пище, которая может составлять значительную часть нашего общего потребления жидкости.

"Если вы едите только хлеб, бекон и яйца, вы не получите много воды из пищи, но если вы едите мясо, овощи, рыбу, макароны и рис, вы можете получить около 50% суточной нормы воды из пищи", — сказал Ямада.

Ученые говорят, что вопрос об обязательных двух литрах воды в день требует дальнейшего тщательного исследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1998926-vrachi-v-yaponii-somnevayutsya-chto-lyudyam-nuzhny-vosem-stakanov-vody-v-den/