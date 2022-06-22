Что умение стоять на одной ноге может сказать о здоровье человека, объяснили эксперты

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Как умение стоять на одной ноге связано с продолжительностью жизни? Ученые утверждают, что люди, которые практикуют упражнения на баланс, меньше подвержены риску инфаркта и дольше живут, передает The Guardian.

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Если вы можете стоять на одной ноге в течение десяти секунд, это говорит о состоянии вашего здоровья больше, чем вы можете себе представить. Международная группа экспертов из Великобритании, США, Австралии, Финляндии и Бразилии завершила 12-летнее исследование, в ходе которого ученым удалось выяснить, что неспособность стоять на одной ноге в течение 10 секунд в более зрелом возрасте напрямую связана с риском развития хронических заболеваний.

Результаты исследования опубликованы в Британском журнале спортивной медицины. Они были настолько убедительны, что представители клиники лечебной физкультуры Clinimex из Рио-де-Жанейро сразу решили включить упражнения на баланс в свое тестирование состояния здоровья пожилых людей. Как правило, способность удерживать равновесие на одной ноге сохраняется у человека примерно до 60 лет, после чего начинает ослабевать. Ранее оценка этой способности не была включена в тестирование состояния здоровья людей старшего поколения, поскольку не было надежных данных о связи баланса с состоянием здоровья.

В период с 2008 года по 2020 год в исследовании приняло участие 1702 человека в возрасте от 51 до 75 лет. Исследователи пришли к выводу, что 10-секундный тест на баланс способен быстро разъяснить картину здоровья человека и рисков, которым он подвержен. А практика упражнений на баланс снизит эти риски и поможет сохранить здоровье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1975011-chto-umenie-stoyat-na-odnoy-noge-mozhet-skazat-o-zdorove-cheloveka-obyasnili-eksperty/