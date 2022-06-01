Ученые из США разрабатывают тест на определение биологического возраста

Иллюстративное фото: Pixabay

Сколько вам лет на самом деле? Ученые считают, что если люди начнут ориентироваться на свой биологический возраст вместо фактического, это поможет им продлить жизнь и улучшить самочувствие, передает The Wall Street Journal.

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Биологический возраст — это мера здоровья, которая может превышать фактический возраст человека, либо иметь чуть меньшее значение. Идея биологического возраста заключается в том, что клетки и органы человека имеют собственный возраст, отличающийся от фактического возраста человека. Многие ученые, изучающие старение, считают, что знание о биологическом возрасте способно отсрочить наступление болезни Альцгеймера. Кроме того, с помощью этого фактора можно контролировать риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые исследователи также считают, что с помощью биологического возраста можно предсказать продолжительность жизни человека.

Дэвид Синклер, профессор генетики в Гарвардской медицинской школе, говорит, что биологический возраст — это «кредитный рейтинг» здоровья человека. Самому профессору сейчас 52 года, но, по его словам, его биологический возраст равен 42 годам. Таких результатов ему удалось добиться благодаря активному образу жизни.

Доктор Синклер разрабатывает тест на биологический возраст, основанный на химических изменениях ДНК. Он планирует запустить его в сотрудничестве с компанией Tally Health. Несмотря на то, что профессор часто подвергается критике коллег, он намерен закончить исследование и дать людям возможность изучить свой биологический возраст.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1971796-uchenye-iz-ssha-razrabatyvayut-test-na-opredelenie-biologicheskogo-vozrasta/