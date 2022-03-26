Производители фастфуда откажутся от токсичной упаковки

Картошка фри: Pixabay

Burger King откажется от использования токсичных веществ в производстве упаковки пищевых продуктов к 2025 году. Такое заявление было сделано в ответ на исследование ученых о вреде упаковки для потребителей, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Исследование Consumer Reports показало, что обертка пищевых продуктов и упаковка еды из сетей быстрого питания содержат токсичные химические вещества. Перфторалкильные и полифторалкильные вещества используют для того, чтобы сделать упаковку более устойчивой к теплу, воде и маслу. Их иногда называют «вечными химическими веществами», потому, что они устойчивы к естественному разрушению в окружающей среде и могут оставаться в организме человека годами.

Consumer Reports протестировала несколько образцов 118 пищевых продуктов из крупных сетей ресторанов и продуктовых магазинов, включая бумажные пакеты для картофеля фри и обертки для гамбургеров, а также бумажные тарелки и миски из формованного волокна для салатов. Организация обнаружила химические вещества в более чем половине протестированных пищевых упаковок. Частое воздействие этих веществ, даже в малых количествах, может вызывать у человека проблемы со здоровьем, включая подавление иммунной системы, низкий вес при рождении и повышенный риск развития некоторых видов рака.

Компания Restaurant Brands International, которой принадлежат Burger King, Tim Hortons и Popeyes заявила, что откажется от использования этих веществ в производстве упаковки к 2025 году.

"Мы стремимся использовать только те ингредиенты и материалы, которые безопасны для гостей и наших сотрудников. Мы постоянно пересматриваем нашу политику. Бренд Burger King потребовал, чтобы перфторалкильные и полифторалкильные вещества были постепенно исключены из всех упаковочных материалов, предназначенных для гостей, к концу 2025 года или раньше", — сообщили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1962099-proizvoditeli-fastfuda-otkazhutsya-ot-toksichnoy-upakovki/