Названа польза влюбленности для здоровья

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Эндокринолог рассказала, почему состояние влюбленности благотворно влияет на организм, передает РИА Новости.

Влюбленность - совокупность химических, психологических и психических реакций.

Состояние может длиться до нескольких лет, говорит ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева.

"Влюбленность - это в какой-то степени счастье, а счастливым быть полезно. Счастливые люди, согласно исследованиям, не имеют нарушений сна, следят за своим питанием, больше и чаще занимаются физической нагрузкой, более социально активны, меньше испытывают состояние стресса, их иммунная система "сильнее", - объяснила Шереметьева.

Она добавила, что состояние счастья косвенно способно защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний. Такие люди и живут дольше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1955994-nazvana-polza-vlyublennosti-dlya-zdorovya/