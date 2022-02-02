Диетолог объяснила, как правильно пить кофе

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Диетолог рассказала, что пить кофе во время еды можно. В особенности, если продукт не содержит добавок и натурален, передает РИА Новости.

"Биологически активные вещества, антиоксиданты и катехины, содержащиеся в составе кофе, очень легко связываются с белками и кальцием", - говорит диетолог Антонина Саволюк.

Но польза напитка теряется, когда человек запивает жирную еду с животным белком кофе, в который добавлены сливки или молоко. Вдобавок, в напитке содержится танин. Вещество трудно переваривается при взаимодействии с белками.

Пить кофе рекомендуется во время завтрака или перекусов.

"Кофе сильно обезвоживает и немного "окисляет" кислотно-щелочной баланс. Также оказывает мочегонный эффект, выводит воду из кровяного русла. Поэтому стаканчик воды после чашки кофе - привычка, которая будет полезна для всех", - объяснила Саволюк.

Есть группа людей, которым обычно лечащий их врач запрещает пить кофе. Напиток противопоказан при риске остеопороза, гипертонии или наличии кокков в организме. Также кофе не рекомендуется людям с гастритом и язвенной болезнью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1954071-dietolog-obyasnila-kak-pravilno-pit-kofe/