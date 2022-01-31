Назван способ выявить недостаток витамина В12 без анализов

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Нутрициолог назвала способы выявить недостаток витамина В12, передает РИА Новости.

Во-первых, у людей с недостатком В12 цвет кожи бледный или имеет желтушный оттенок.

"Постоянная слабость и быстрая утомляемость тоже являются важными сигналами недостатка B12. Проблемы с памятью, перепады настроения, воспаленный красный язык без вкусовых сосочков (атрофия слизистой оболочки) также могут указывать на проблему", - говорит нутрициолог Анастасия Гаврикова.

Витамин В12 поддерживает здоровое состояние клеток, улучшает функцию передачи нервного импульса, а также нормализует работу ЖКТ.

Кроме того, для профилактики неврологических нарушений у ребенка витамин должен быть в достаточном количестве у беременных.

Витамин В12 содержится в печени, диетическом мясе, цыпленке, рыбе, морепродуктах, яйцах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1953752-nazvan-sposob-vyyavit-nedostatok-vitamina-v12-bez-analizov/