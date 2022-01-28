Названы три самых полезных фрукта зимой

Гранат: Pixabay

Диетолог-эндокринолог рассказала о самых полезных фруктах в зимнее время, передает РИА Новости.

Наиболее полезными в холодное время года будут ягоды, что богаты клетчаткой и разнообразными витаминами, а также содержат малое количество калорий.

"Поэтому любые местные и привозные ягоды я рекомендую употреблять на регулярной основе: облепиха, черника, клюква, брусника, малина, крыжовник и так далее. Из предпочтительных методов заготовки - заморозка или щадящее высушивание", - говорит диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско.

Тремя лучшими фруктами зимой будут абрикосы, бананы и гранат.

Особенность абрикоса состоит в том, что его можно хранить в сушеном или замороженном виде. И при этом он сохранит большое количество калия, магния и витаминов, которые в нем содержатся. Еще продукт благоприятно воздействует на кишечник.

Бананы являются идеальным перекусом. В них содержится триптофан, который синтезирует гормон радости серотонин.

Гранатовый сок богат железом, магнием, витамином С и различными биологически активными веществами. Кора фрукта обладает противовоспалительным и разжижающим воздействием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1953399-nazvany-tri-samyh-poleznyh-frukta-zimoy/