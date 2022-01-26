Назван овощной сок, потребление которого снижает кровяное давление

Морковный сок. Иллюстративное фото: Pexels

Специалисты назвали овощной сок, который снижает высокое кровяное давление, передает Express.

Гипертония, то есть высокое кровяное давление, увеличивает риск инсульта и сердечного приступа.

Авторы статьи привели в пример исследование с участием более двух тысяч человек. Потребление сырой моркови тогда связали со снижением артериального давления.

"Морковный сок может помочь кровяному давлению и, как показали исследования, снижает систолическое и диастолическое кровяное давление", - говорят специалисты.

Не менее полезными будут и другие овощи, а также фрукты. Они напрямую противодействуют соли, которая является фактором повышения давления.

"Они богаты различными витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье вашего тела, плюс в них мало калорий и много клетчатки, что помогает пищеварению и здоровью сердца", - объяснили британские ученые.

Чтобы нормализовать давление, врачи рекомендуют также отказаться от курения и потребления алкогольных напитков и следить за своей диетой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1953111-nazvan-ovoschnoy-sok-potreblenie-kotorogo-snizhaet-krovyanoe-davlenie/