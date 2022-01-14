Диетолог назвала людей, которым нельзя есть пельмени

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Диетолог рассказала, как правильно выбирать пельмени и кому их вообще нежелательно есть, передает Sputnik Россия.

При выборе пельменей всегда нужно обращать внимание на их состав.

"В пельменях промышленного выпуска часто используется жирное мясо, чаще всего свинина, либо дополнительно добавляется жир в фарш. Это делается, чтобы улучшить вкусовые качества продукта, но так человек может получить избыток жиров", - говорит диетолог Наталья Круглова.

Предпочтение нужно отдавать пельменям с мясом говядины или курицы. Еще стараться не переедать, так как некоторые производители специально добавляют в них больше соли и приправ, чтобы улучшить вкусовые качества.

А еще лучше лепить пельмени самим. При этом желательно использовать цельнозерновую муку. Она богата витаминами группы В и магнием. Пельмени будет полезно совмещать с овощной нарезкой или салатом.

Отказаться от этой пищи нужно людям с избыточным весом, ожирением. Или же в период обострения язвы, гастрита, гастродуоденита.

Пельмени лучше варить. Так как жарка увеличивает их калорийность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1951120-dietolog-nazvala-lyudey-kotorym-nelzya-est-pelmeni/