Блогерша рассказала, как сбросить лишние килограммы после новогодних праздников

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Блогерша из России назвала способы сбросить лишние килограммы после новогодних праздников, передает News.ru.

По словам Ольги Стукаловой, нужно ограничить потребление сахара, муки, картофеля, алкогольных напитков, риса и желательно газированных напитков. Вместо последнего лучше пить чай или кофе с растительным молоком.

Пить воды надо столько, сколько хочется.

"Есть стараюсь как можно больше белков и клетчатки. Основная часть рациона - это яйца, рыба, морепродукты и овощи в разном виде. Я за то, чтобы максимум сократить углеводы и есть их только на завтрак или в первый прием пищи", - говорит Стукалова.

Для лучшего результата необходимо заняться спортом. Еще лучше - найти вид спорта, который приносит удовольствие.

Ранее врач из Алматы рассказала, как нужно питаться после Нового года, чтобы сбросить лишние килограммы и почему стоит придерживаться правильного питания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1951009-blogersha-rasskazala-kak-sbrosit-lishnie-kilogrammy-posle-novogodnih-prazdnikov/