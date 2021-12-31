Врач предостерегла от потребления сладкого в новогоднюю ночь

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Врач предупредила о нежелательности потребления сладкого в новогоднюю ночь, передает РИА Новости.

Сладкое можно на следущий день съесть во время чаепития. Потому что такая пища очень тяжелая и калорийная для организма. Если без сладкого никак, то следует не брать его в магазине, а испечь самим. Потому что заводские торты содержат большое количество трансжиров, пальмового масла, эмульгаторов и консервантов.

И они не могут быть полезными для организма.

"Главное, я настоятельно не рекомендую есть десерты сразу после обильного застолья, так как ваш ЖКТ (желудочно - кишечный тракт) уже достаточно загружен, а для усвоения этой сложной смеси жиров и углеводов нужны активные пищеварительные ферменты", - говорит гастроэнтеролог Юлия Мачнева.

В крайнем случае врач рекомендует съесть после маленького кусочка торта немного клетчатки, можно зелень или салатные листья, чтобы глюкоза медленнее всасывалась. Последнее облегчит нагрузку для желудка.

Мачнова посоветовала после застолья выйти на прогулку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1949468-vrach-predosteregla-ot-potrebleniya-sladkogo-v-novogodnyuyu-noch/