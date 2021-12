Названы продукты, которые могут помешать планам похудеть

Белый хлеб: Pixabay

Американские диетологи назвали продукты, потребление которых стоит ограничить людям, стремящимся похудеть, передает Eat This Not That!.

Белый хлеб, как известно, не содержит в себе клетчатку, говорит доктор Цзинань Банна. Поэтому человек может съесть большое количество этого продукта и почувствовать голод уже спустя короткое время.

Высококалорийной является также жареная на масле пища. В одном из исследований ученые выяснили, что регулярное потребление такой еды может стать причиной развития ожирения.

"Жареная пища обычно высококалорийна, и если вы потребляете больше калорий, чем сжигаете, это способствует увеличению веса", - говорит доктор Банна.

Помешать планам похудеть могут сахарозаменители, даже если они не содержат калорий.

"Важно понимать, что даже несмотря на то, что эти заменители не содержат калорий, они по-прежнему вызывают повышение уровня глюкозы в крови, что может повлиять на вашу способность терять вес", - говорит эксперт Джанет Колман.

Поспособствовать увеличению веса могут цельнозерновые продукты с низким содержанием клетчатки. Так как благодаря клетчатке человек дольше чувствует сытость и вероятность переедания снижается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1949363-nazvany-produkty-kotorye-mogut-pomeshat-planam-pohudet/