Диетолог назвала последствия отказа от хлеба

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Диетолог рассказала о последствиях ограничения потребления белого хлеба, передает РИА Новости.

При потреблении белого хлеба происходит сильный выброс инсулина. Показатель сахара в крови резко поднимается, но затем, спустя короткое время, резко падает. Отчего у человека быстрее наступает чувство голода.

"Таким образом, хлеб из муки тонкого помола косвенно влияет на набор веса, стимулируя аппетит. Если вы много сидите и мало двигаетесь, лучше убрать продукт из меню", - говорит диетолог Татьяна Разумовская.

В среднем белый хлеб имеет калорийность в 250-300 килокалорий на 100 граммов. Высокий гликемический индекс в 85-90 имеет пшеничный хлеб из муки тонкого помола.

Небольшое количество пшеничного хлеба благоприятно влияет на пищеварение. Но если съесть его слишком много, можно получить вздутие живота или метеоризм.

Людям, которые имеют проблемы с пищеварением, а также престарелым, стоит отказаться от потребления белого хлеба из тонкого помола. Это может привести к запорам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1949028-dietolog-nazvala-posledstviya-otkaza-ot-hleba/