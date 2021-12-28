Диетолог рассказала, как похудеть после новогодних праздников

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Диетолог и фитнес-тренер Кэтлин Троттер рассказала, как с помощью простых способов сбросить набранные за праздничные выходные лишние килограммы, передает Express.

Как отметила эксперт, у каждой диеты есть свои плюсы и минусы, поэтому лучше разработать индивидуальную программу питания.

"Нереалистичные и экстремальные диеты и режимы тренировок могут пагубно сказаться на ваших гормонах, весе, метаболизме и мировосприятии", – отметила диетолог.

Троттер рекомендует употреблять продукты с высоким содержанием питательных веществ, меньше есть полуфабрикаты и готовую еду, отказаться от голодания.

По ее словам, лучше есть только после возникновения чувства голода и прекратить, когда придет насыщение. Важно также концентрироваться на процессе приема пищи.

Тренер напоминает о важности употребления жидкости, но отмечает, что газированные напитки и алкоголь негативно сказываются на фигуре.

"Не забывайте о порциях и планировании. Одно печенье – это не то же самое, что пять печений. Порции имеют значение. Всегда имейте план – готовьте здоровую пищу, знайте, что вы будете есть на вечеринках", – сказала она.

Эксперт подчеркнула, что здоровый образ жизни – это сам путь, а не конечный результат. Нужно и дальше придерживаться правильного питания, даже после того, как сбросите нужное количество килограммов.

Ранее диетолог Анна Белоусова рассказала, сколько времени можно держать диету, чтобы это не оказывало вреда для здоровья, а также как правильно для себя ее подобрать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1948876-dietolog-rasskazala-kak-pohudet-posle-novogodnih-prazdnikov/