Диетологи из США рассказали о полезных завтраках для людей с сердечными заболеваниями

Овсяная каша с ягодами. Иллюстративное фото: Pexels

Специалисты рассказали о наиболее полезных завтраках для тех, кто страдает проблемами со здоровьем сердца, передает Eat This Not That!.

Первым в списке значится овсяная каша. Она богата клетчаткой, которая снижает уровень холестерина, витаминов группы В, цинка и магния. Чтобы повысить пользу от потребления этой каши, доктор медицинских наук Триста Бест советует добавлять в нее орехи и ягоды.

Начать свой день можно также с овощного омлета. То есть в нем не должно быть мяса, а вместо этого лучше добавить в него порезанные мелко овощи. Таким образом, человек получает белок и клетчатку одновременно. Также яйца богаты омега-3, которые снижают уровень плохого холестерина, при этом насыщают организм надолго.

Овощной омлет. Иллюстративное фото: Pexels

Вместо белого хлеба Бест посоветовала цельнозерновой хлеб или изделия.

На завтрак, как говорит диетолог Моргин Клэр, будут полезны ягоды.

Ягоды. Иллюстративное фото: Pexels

"Полифенолы в ягодах обладают защитным действием на сердце, а фолиевая кислота, содержащаяся в них, снижает уровень гомоцистеина, это помогает снизить риск сердечных заболеваний", - объяснила Клэр.

Еще во многих ягодах содержится железо, которое полезно для кровотока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1948722-dietologi-iz-ssha-rasskazali-o-poleznyh-zavtrakah-dlya-lyudey-s-serdechnymi-zabolevaniyami/