Названы вызывающие брожение в желудке продукты

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Диетолог рассказала о продуктах, которые вызывают брожение в желудке, передает РИА Новости.

Причиной неприятных ощущений в желудке может стать потребление таких продуктов, как каши, хлеб, макароны, кукуруза, рис, бобовые.

А повышенное газообразование могут вызвать сырые овощи, фрукты, бобовые и орехи, в которых содержится клетчатка. Также к такому состоянию может привести переедание, плохое пережевывание и запивание пищи большим объемом воды.

К потенциально опасным продуктам диетолог Светлана Фус отнесла молочные продукты, сахаросодержащие продукты, сладкие газированные напитки, а также грибы. В последнем случае желудку трудно их усваивать из-за содержащегося в них полисахарида хитина.

Вздутие живота часто преследует людей, которые редко занимаются физической активностью и при этом мало кушают.

Ранее мы писали о суперпродукте, который рекомендуется добавить в свой ежедневный рацион.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1948092-nazvany-vyzyvayuschie-brozhenie-v-zheludke-produkty/