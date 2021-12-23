Назван суперпродукт, который нужно добавить в свой рацион

Семена чиа. Иллюстративное фото: Pexels

Сайт Food News рассказал о полезных свойствах и пользе для здоровья семян чиа.

Семена чиа содержат углеводы, полезные жиры, пищевые волокна, белок, кальций, железо, магний. Являются источником цинка, витамина С.

Регулярное их потребление поддерживает здоровье сердца, снижает риск заболевания онкологическими болезнями, укрепляет иммунную систему, поддерживает здоровье суставов, кожи и волос, придает бодрость.

Кроме того, клетчатка в семенах чиа замедляет всасывание сахара в кровоток. Таким образом, уровень его в крови нормализуется.

Семена чиа перед потребление измельчать не нужно, потому что они по структуре очень мягкие. Их можно добавить в смузи, заправить ими салат, добавить в тесто при выпечке или в джем.

А еще при панировке различного мяса их можно использовать вместо панировочных сухарей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1948084-nazvan-superprodukt-kotoryy-nuzhno-dobavit-v-svoy-ratsion/