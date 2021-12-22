Названы вредные для завтрака продукты

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Эндокринолог рассказала, какие завтраки являются вредными для здоровья, передает РИА Новости.

Не стоит с утра пить натощак кофе или чай. Это раздражает слизистую желудка. Также нежелательно начинать день со сладкого - пирожных, тортов, конфет. После них у человека очень скоро возникает чувство голода и даже может возникнуть головная боль, так как это быстрые углеводы, которые вызывают всплеск глюкозы.

Стать причиной сонливости и снижения работоспособности с утра могут копченые изделия на завтрак. Они тяжело перевариваются желудком.

"Во все приемы пищи я рекомендую соблюдать правила пищевой тарелки. Это значит, что вы должны съедать примерно четверть от общего количества белка. Это могут быть яйца, творог, индейка, курица, какая-то нежирная рыба, половина - овощи и фрукты, четверть - это длинные углеводы или цельные злаки", - говорит диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско.

Добавить туда можно масло ГХИ, орехи, нерафинированные растительные масла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1947859-nazvany-vrednye-dlya-zavtraka-produkty/