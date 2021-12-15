Экс-диетолог принца Гарри рассказала о правильном питании во время праздников

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Диетолог рассказала, как нужно питаться во время грядущих праздников, передает The Telegraph.

Габриэлла Пикок помогала сбрасывать вес и придерживаться правильного питания принцу Гарри, его кузине принцессе Беатрис и другим членам британской королевской семьи.

Бывший диетолог принца Гарри заявила, что во время празднования Рождества и других праздников в конце этого года трудно держать диету и правильно питаться. Но при этом отметила, что это не причина пуститься во все тяжкие и есть все подряд.

Если почувствовали, что съели слишком много вредной еды, нужно немного разгрузить желудок. На обед можно съесть побольше овощей или вечером отказаться от алкогольных напитков.

Пить алкоголь натощак не стоит. А в жирную и калорийную пищу, например, в блины можно добавить натуральный йогурт или ягоды. Во время праздников можно попробовать интервальное голодание и почаще гулять на свежем воздухе.

Последнее поможет не только не набрать много лишнего веса, но и психологически разгрузиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1947095-eks-dietolog-printsa-garri-rasskazala-o-pravilnom-pitanii-vo-vremya-prazdnikov/