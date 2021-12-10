Диетолог назвала способ быстро похудеть к Новому году

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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что тем, кто хочет сбросить лишние килограммы к предстоящим праздникам, нужно начинать уже сейчас, передает радио Sputnik.

Диетолог отметила, что чем выше начальная масса тела, тем заметнее будет полученный результат.

"Естественно, чем больше вес, тем быстрее удастся его сбросить, а чем меньше вес, тем сложнее избавиться от лишних килограммов. Но часто бывает, что много сбрасывать нам и не нужно, а нужно всего лишь влезть в прошлогоднее платье или костюм", – отметила эксперт.

В первую очередь Соломатина рекомендует отказаться от сладкого и соленого.

"Это нужно потому, что мы набираем жир, когда едим сладкое, а соленое задерживает в организме влагу, сбивает обменные процессы и провоцирует отечность. Естественно, хлеб и булки из белой муки, а также различные печенья – это тоже сахар, и их тоже есть нельзя", – уточнила диетолог.

Чтобы быстро похудеть к Новому году специалист рекомендует есть больше клетчатки. По ее словам, нужно при каждом приеме пищи употреблять овощи, которые улучшат микрофлору кишечника и помешают всосаться лишнему жиру.

Как пояснила Соломатина, у человека в желудке есть ряд бактерий, которые могут увеличивать всасываемость жира.

"Поэтому при одинаковом количестве потребляемой пищи один человек может поправляться, а другой – нет", – добавила она.

Ранее диетолог Дженнифер Брунинг рассказала, как провести новогодние праздники весело и вкусно, при этом не набрав лишних килограммов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1946326-dietolog-nazvala-sposob-bystro-pohudet-k-novomu-godu/