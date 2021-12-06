Назван лучший и доступный продукт для женского здоровья

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Нутрициолог рассказала о доступном продукте, который полезен для женского здоровья, передает РИА Новости.

"Редька - лечебный овощ. Он обладает антибактериальными свойствами, поэтому его нужно использовать в период заболеваний. Редька - прекрасный продукт для женщин. Нормализует гормональный фон, снижает болевые ощущения во время критических дней, замедляет старение кожных покровов", - говорит нутрициолог Анна Дробышева.

Редька будет также полезна и для мужского здоровья. Ее употребление связано с повышением уровня тестостерона, еще она снимает воспаление простаты.

Одновременно с этим существует ряд противопоказаний. К примеру, редькой нельзя злоупотреблять при беременности, а также пациентам с заболеваниями ЖКТ, почек или при подагре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1945416-nazvan-luchshiy-i-dostupnyy-produkt-dlya-zhenskogo-zdorovya/