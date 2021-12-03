Врач заявил, что наличие бороды у мужчин снижает риск развития рака

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Хирург и преподаватель Университета Сандерленда Каран Рангарджан рассказал на своей странице в TikTok, что мужчины с бородой менее подвержены риску заболеть онкологией.

По его словам, согласно исследованию, сотрудники больницы без бороды в три раза чаще заражаются бактерией метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС). Он пояснил, что эта бактерия устойчива ко многим антибиотикам, поэтому от нее избавиться гораздо сложнее, чем от других.

"Результат может быть связан с тем, что бритье создает повреждения, которые являются идеальной питательной средой для этих бактерий", – сказал он.

Помимо этого, борода защищает кожу лица от ультрафиолетового излучения, поэтому уменьшается риск возникновения рака кожи и получения солнечных ожогов. При этом он напомнил использовать солнцезащитный крем мужчинам с бородой и без.

Еще одним преимуществом ношения бороды является мягкая кожа. Как отметил Рангарджан, волосяной покров действует как барьер, который не дает постоянно прикасаться к лицу.

Ранее хирург-онколог Милан Адиев назвал основной фактор риска развития рака желудка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1945133-vrach-zayavil-chto-nalichie-borody-u-muzhchin-snizhaet-risk-razvitiya-raka/