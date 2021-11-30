Названо самое полезное блюдо из яиц

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Врач рассказала, какое блюдо из яиц является самым полезным, передает Sputnik Россия.

Диетолог посоветовала есть яйца полностью, чтобы извлечь максимальную пользу для организма, а не стараться отделять белок от желтка.

Продукт лучший среди белков, легко усваивается. Имеет отличный аминокислотный состав. В желтке содержится лецитин, витамин А и множество микроэлементов.

"Градация такая: легче всего усваивается организмом омлет, потом идет яйцо пашот (сваренное без скорлупы, - ред.), яйцо бенедикт (бутерброд с яйцом пашот и различными добавками, - ред.) , потом идет отварное яйцо, глазунья, а в самом конце - сырое яйцо", - говорит врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

Она добавила, что всегда советует при приготовлении блюд всегда использовать целое яйцо, так как желтки тоже нужны. Хотя людям с некоторыми заболеваниями они могут быть противопоказаны.

"Но они (белковые омлеты, – ред.) хорошо подойдут, если у человека обострение панкреатита или есть проблемы с желчным пузырем, и жиры строго контролируются", - сказала Дианова.

По словам специалиста, блюда из яиц отлично подходят не только для завтрака, но и для более поздних приемов пищи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1944546-nazvano-samoe-poleznoe-blyudo-iz-yaits/