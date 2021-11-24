Диетолог назвал лучшие напитки для утоления жажды зимой

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Диетолог рассказал, каким должен быть режим питья с наступлением холодов, передает Sputnik Россия.

Осенью или зимой человек с потом теряет меньше жидкости, чем в теплое время года. Но это не означает, что нужно кардинально менять питьевой режим.

Если у человека нет заболевания сердца или почек, то ограничивать себя в потреблении воды ему не надо. Нужно пить столько, сколько требует организм.

"Единственное пожелание - стараться чаще вспоминать о том, что вода нужна, держать ее в зоне видимости, под рукой", - говорит доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Утолять жажду лучше всего обычной водой. Еще для этой цели подойдут зеленый чай и ягодный морс без сахара.

А вот что касается сладких напитков или, наоборот, соленых, как рассол, а также молока и молочных продуктов - они для этой цели не предназначены. Все, что содержит питательные вещества, считается практически едой и является калорийным.

Можно еще пить столовую минеральную воду.

"Там небольшая минерализация, и это идет только нам на пользу: немного калия, магния, хлора. А лечебная и лечебно-столовая минеральная вода может нанести вред здоровому человеку", - говорит Гинзбург.

Он добавил, что в холодное время лучше не пить охлажденных напитков, так как это может привести к простуде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1943662-dietolog-nazval-luchshie-napitki-dlya-utoleniya-zhazhdy-zimoy/