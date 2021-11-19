Диетолог рассказала, что будет, если есть горький шоколад ежедневно

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Диетолог рассказала о пользе горького шоколада, передает РИА Новости.

Полезным считается темный шоколад, в котором содержится не менее 55 процентов натурального какао. В нем меньше сахара и больше антиоксидантов в отличие от молочного, в котором только 25-35 процентов какао.

"Большую часть калорий из черного шоколада мы получаем из жиров, а не из углеводов, как из молочного. Черный шоколад - отличный источник железа, магния, меди, марганца и других минералов, к тому же он поднимает настроение", - говорит диетолог Яна Гришина.

При этом его нельзя есть больше 20 граммов в день и на голодный желудок в качестве перекуса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1942982-dietolog-rasskazala-chto-budet-esli-est-gorkiy-shokolad-ezhednevno/