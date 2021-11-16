Названа снижающая уровень "плохого" холестерина приправа

Горчица: Pixabay

Исследование британских ученых выявило пользу цельнозерновой горчицы для организма, передает официальный сайт Университета Кардиффа.

Возраст 42 участников эксперимента ученых Кардиффского университета варьировался от 40 до 70 лет. Каждый из них страдал от избыточного веса или ожирения. В ходе исследования участники съедали одну чайную ложку горчицы перед сном, намазывая на крекер, в течение 12 недель.

Отмечается, что испытуемые съедали цельнозерновую горчицу одного и того же бренда и состава.

Результаты показали, что у 86 процентов снизился показатель "плохого" холестерина в крови на 10 процентов до безопасного верхнего предела. У остальных положительных изменений не наблюдалось.

Выяснилось также, что горчица снижает уровень глюкозы в крови, поэтому будет полезна для людей с преддиабетом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1942452-nazvana-snizhayuschaya-uroven-plohogo-holesterina-priprava/