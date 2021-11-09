Диетолог рассказала о пользе цикория

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Диетолог рассказала о пользе регулярного потребления цикория, передает РИА Новости.

В цикории содержится большое количество витаминов А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а также калия и магния.

"В его составе есть большое количество инулина, который очень полезен для кишечной микрофлоры. Регулярное употребление напитка может помочь снизить сахар в крови и улучшить обмен веществ. Листья и стебли этого растения можно использовать и в салатах", - говорит диетолог Ирина Рыль.

Не следует пить цикорий людям с варикозным расширением вен и одновременно с антибиотиками. В последнем случае это снизит эффективность препарата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1941240-dietolog-rasskazala-o-polze-tsikoriya/