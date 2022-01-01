Как провести выходные с пользой для здоровья на Новый год

Иллюстративное фото: pexels.com

В преддверии новогодних праздников все задумываются о том, как интересно и продуктивно их провести. У большинства людей свободное время проходит дома на диване, либо в домашних делах. Как можно изменить ситуацию и провести эти праздничные дни с пользой для здоровья, рассказывает NUR.KZ.

Поехать в горы

В праздничные выходные можно отправиться всей семьей в горы и насладиться свежим воздухом. При отсутствии гор поезжайте за город, подальше от суеты и бесконечных забот. Активные игры, обед на свежем воздухе насытят организм кислородом и энергией.

Погулять в парке

Если нет возможности выбраться из города, можно погулять в парке. Пешие прогулки на свежем воздухе очень полезны при плохом настроении, сильных стрессах, усталости. Такие прогулки повысят продуктивность и улучшат общее самочувствие.

Покататься на лошадях

Иллюстративное фото: pixabay.com

Конные прогулки очень полезны для здоровья. Езда верхом вытягивает и исправляет позвоночник, укрепляет общий мышечный тонус, нормализуются кровоток и обменные процессы, повышается общий тонус организма.

Провести СПА-день

В холодные декабрьские выходные можно посвятить день СПА-процедурам, которые не только улучшат настроение, но и нормализуют кровообращение. Всевозможные обертывания, грязевые ванны, массажи с ароматическими маслами и прочие процедуры помогают организму избавиться от вредных токсинов и солей.

Поужинать в кругу семьи вкусной и здоровой едой

Порадуйте своих близких вкусными и здоровыми блюдами, поскольку здоровое питание помогает улучшить самочувствие и даст больше энергии. К тому же после новогоднего застолья полезная еда будет отличным выбором.

Покататься на коньках или лыжах

Иллюстративное фото: pexels.com

А еще в праздничные выходные можно покататься на коньках. Такой досуг дарит массу позитивных эмоций и помогает снять психологическое напряжение. В пандемию особенно полезно кататься на открытых катках.

Провести генеральную уборку и расхламление

Пыль, до которой у нас не доходя руки, проникает в легкие, вызывая аллергию, провоцируя астму и другие заболевания. Поэтому генеральная уборка после Нового года не только придаст помещению эстетический вид, но и пойдет на пользу для здоровья. Привлеките к уборке всех членов семьи: процесс пойдет быстрее и веселее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1940987-kak-provesti-vyhodnye-s-polzoy-dlya-zdorovya-na-novyy-god/