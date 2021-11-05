Нутрициолог назвала полезные для глаз продукты

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Нутрициолог рассказала о продуктах, которые положительно влияют на здоровье зрения, передает РИА Новости.

Специалист посоветовала добавить в рацион яйца, говяжью печень и красную икру. Они содержат в себе витамин А, который полезен для глаз. Стоит есть больше тыквы, моркови, батата, перца и абрикосов, богатых лета-каротином.

Полезными для здоровья глаз считаются антиоксиданты и биофлавоноиды, которые содержатся в ярких овощах, фруктах и особенно в ягодах.

"Витамина Е много в орехах, семечках, сливочном масле. Лютеин содержится в шпинате, петрушке и тех же яйцах. Шпинат, кстати, помимо лютеина, содержит и зеаксантин, который снижает риск развития возрастной макулярной дегенерации", - говорит нутрициолог Анна Павлычева.

Для сетчатки глаза нужен омега-3. Он есть в жирных сортах рыбы - лососи, сельди, скумбрии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1940687-nutritsiolog-nazvala-poleznye-dlya-glaz-produkty/