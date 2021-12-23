Что подарить на Новый год-2022: 10 приятных и полезных подарков на Новый год

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Новогодний подарок должен быть полезным и памятным, а не просто милой безделушкой. Поэтому NUR.KZ подготовил десять идей для подарков на Новый год-2022.

Красивый теплый плед

Выбирая плед в качестве подарка, отдайте предпочтение простым натуральным тканям и минимализму в цвете. Идеальным вариантом будет плед пастельных оттенков крупной вязки.

Экомешочки для продуктов

Подарки также могут быть и экологичными. Сегодня производители предлагают множество вариантов: от однотонного хлопка до интересных дизайнерских вязаных изделий.

Увлажнитель воздуха

Хороший увлажнитель воздуха пригодится в каждом доме, особенно в отопительный сезон. Увлажнитель воздуха улучшает самочувствие, сон и предотвращает развитие аллергических заболеваний.

Солевая лампа

Иллюстративное фото: pexels.com

Солевые лампы могут быть любой формы. Их польза состоит в создании атмосферы волшебства и очищения воздуха. Лампы из соли лучше устанавливать в спальнях, чтобы улучшить сон.

Маска для лица

Главный аксессуар последних двух лет все еще актуален. Подарите красивые, оригинальные многоразовые маски друзьям и родным, перед которыми невозможно устоять.

Портативный дезинфектор для телефонов

Этот презент будет полезен в ближайшие несколько лет для друзей, обожающих гаджеты. Устройство стерилизует смартфон, его разъемы, динамики с помощью ультрафиолета. А также его можно использовать для дезинфекции любых других устройств.

Ортопедическая подушка для спины

Хороший новогодний подарок для тех, кто целый день работает за компьютером или много проводит времени в дороге. Такой подарок еще актуален, если компания перешла в онлайн и сотрудники проводят больше времени дома, чем в движении.

Бутылка для воды из нержавеющей стали

Такая бутылка для воды пригодится каждому. Ее можно взять в тренажерный зал, на работу, в путешествие. Поэтому лучше выбрать качественный и безопасный для здоровья материал: например, бутылку из стекла или нержавеющей стали.

Набор для йоги

Иллюстративное фото: pexels.com

Подруга давно хочет заняться йогой? Вы можете помочь ее желанию реализоваться, подарив удобный коврик для занятий. Подарок можно дополнить кубиками и специальным ремнем для повышения гибкости.

Гидромассажная ванночка для ног

Новогодний подарок подойдет для всех, кто нуждается в расслаблении после тяжелого рабочего дня. Гидромассажная ванночка для ног действует на рефлекторные зоны и повышает кровоток.

Ланч-бокс

Этот полезный подарок на Новый год точно оценят ваши близкие. Красивый и безвредный для организма контейнер для обедов будет радовать их каждый день и заботиться о здоровье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1940678-chto-podarit-na-novyy-god-2022-10-priyatnyh-i-poleznyh-podarkov-na-novyy-god/