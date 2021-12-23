Что подарить на Новый год-2022: 10 приятных и полезных подарков на Новый год

Новогодний подарок должен быть полезным и памятным, а не просто милой безделушкой. Поэтому NUR.KZ подготовил десять идей для подарков на Новый год-2022.
Красивый теплый плед
Выбирая плед в качестве подарка, отдайте предпочтение простым натуральным тканям и минимализму в цвете. Идеальным вариантом будет плед пастельных оттенков крупной вязки.
Экомешочки для продуктов
Подарки также могут быть и экологичными. Сегодня производители предлагают множество вариантов: от однотонного хлопка до интересных дизайнерских вязаных изделий.
Увлажнитель воздуха
Хороший увлажнитель воздуха пригодится в каждом доме, особенно в отопительный сезон. Увлажнитель воздуха улучшает самочувствие, сон и предотвращает развитие аллергических заболеваний.
Солевая лампа
Солевые лампы могут быть любой формы. Их польза состоит в создании атмосферы волшебства и очищения воздуха. Лампы из соли лучше устанавливать в спальнях, чтобы улучшить сон.
Маска для лица
Главный аксессуар последних двух лет все еще актуален. Подарите красивые, оригинальные многоразовые маски друзьям и родным, перед которыми невозможно устоять.
Портативный дезинфектор для телефонов
Этот презент будет полезен в ближайшие несколько лет для друзей, обожающих гаджеты. Устройство стерилизует смартфон, его разъемы, динамики с помощью ультрафиолета. А также его можно использовать для дезинфекции любых других устройств.
Ортопедическая подушка для спины
Хороший новогодний подарок для тех, кто целый день работает за компьютером или много проводит времени в дороге. Такой подарок еще актуален, если компания перешла в онлайн и сотрудники проводят больше времени дома, чем в движении.
Бутылка для воды из нержавеющей стали
Такая бутылка для воды пригодится каждому. Ее можно взять в тренажерный зал, на работу, в путешествие. Поэтому лучше выбрать качественный и безопасный для здоровья материал: например, бутылку из стекла или нержавеющей стали.
Набор для йоги
Подруга давно хочет заняться йогой? Вы можете помочь ее желанию реализоваться, подарив удобный коврик для занятий. Подарок можно дополнить кубиками и специальным ремнем для повышения гибкости.
Гидромассажная ванночка для ног
Новогодний подарок подойдет для всех, кто нуждается в расслаблении после тяжелого рабочего дня. Гидромассажная ванночка для ног действует на рефлекторные зоны и повышает кровоток.
Ланч-бокс
Этот полезный подарок на Новый год точно оценят ваши близкие. Красивый и безвредный для организма контейнер для обедов будет радовать их каждый день и заботиться о здоровье.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1940678-chto-podarit-na-novyy-god-2022-10-priyatnyh-i-poleznyh-podarkov-na-novyy-god/