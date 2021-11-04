Названы самые полезные сухофрукты

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Диетолог назвала самые полезные сухофрукты, которые нужно добавить в свой рацион, передает РИА Новости.

В изюме, кураге, финиках и черносливе содержится больше витаминов, минералов и клетчатки, чем в свежих фруктах. Потребление этих сухофруктов удовлетворяет суточную норму полезных веществ. В них также много сильных антиоксидантов полифенолов.

Изюм, к примеру, снижает артериальное давление и воспалительный процесс в организме.

"Чернослив - естественное слабительное. Также он богат калием, клетчаткой и витаминами А и К, является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, а благодаря большой концентрации боа помогает бороться с остепорозом", - говорит диетолог Людмила Микитюк.

Курага полезна для здоровья глаз. Это 47 процентов суточной нормы витамина А. Еще в ней содержится большое количество клетчатки, калия, витамина С.

"Финики богаты железом, калием, клетчаткой. Лидируют среди антиоксидантов, чем способствуют уменьшению повреждений, вызванных свободными радикалами. На последних месяцах беременности способствуют расширению шейки матки", - сказала диетолог.

Специалист добавила, что злоупотреблять сухофруктами нельзя. Так как можно легко набрать лишний вес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1940484-nazvany-samye-poleznye-suhofrukty/