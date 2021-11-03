Назван лучший продукт для людей с предрасположенностью к заболеваниям сердца

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Нутрициолог посоветовала людям с предрасположенностью к сердечно-сосудистым болезням добавить в свой рацион болгарский перец, передает РИА Новости.

Болгарский перец является богатым источником витаминов и минералов. И стоит отметить, отличным источником витамина С клетчатки. Но чтобы сохранить его, желательно кушать овощи или фрукты целыми. Или же нарезать прямо перед подачей и керамическим ножом.

"Наиболее благоприятный эффект добавления болгарского перца в рацион будет наблюдаться у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Благодаря содержанию витамина Р и витамина С стенки сосудов будут более эластичными", - говорит нутрициолог Екатерина Маркова.

У некоторых людей может возникнуть индивидуальная непереносимость при потреблении этого продукта. Если съев его, вы почувствовали вздутие, газообразование, метеоризм или нарушение стула, лучше его тогда приготовить.

Также продукт стоит исключить людям с аутоиммунными заболеваниями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1940234-nazvan-luchshiy-produkt-dlya-lyudey-s-predraspolozhennostyu-k-zabolevaniyam-serdtsa/